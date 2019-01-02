Березуцкие присоединятся на сбор "Витесса" Слуцкого 3 января

Бывшие защитники ЦСКА и сборной России, а ныне помощники главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого, братья Василий и Алексей Березуцкие отправятся на сбор в Португалию вместе с командой 3 января, сообщается на официальном сайте голландского клуба.

На сбор поедут 25 футболистов, в числе которых защитник Вячеслав Караваев.

В конце декабря Березуцкие сдали экзамены на тренерскую лицензию УЕФА категории А и теперь смогут работать в тренерском штабе Слуцкого.

На сборах "Витесс" проведет матч против шотландского клуба "Ливингстон" 11 января.