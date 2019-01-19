"АЗ" разгромил "Утрехт" со счетом 3:0

"АЗ" нанес разгромное поражение в своих стенах "Утрехту" (3:0).

Голами в составе победителей отметились Рикардо ван Рейн, Матс Сентьенс и Кэлвин Стенгс.

Благодаря этой победе, "АЗ" поднялся на пятое место в Эредвизии, в активе команды из Алкмара 28 очков в 18 матчах.

Турнирная таблица чемпионата Голландии

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

18-й тур

"АЗ" - "Утрехт" - 3:0 (2:0)

Голы: ван Рейн, 37 (1:0). Сентьенс, 42 (2:0). Стенгс, 90+1 (3:0).

"АЗ": Бизот, Флар, ван Рейн, Ауэян, Махер, Сентьенс, Мидтсье, Тил, Копмейнерс, Идрисси (Вайтенс, 81), Стенгс.

"Утрехт": Йенсен, Летшерт, Бергстрем, Клайбер, Гавори, Эмануэлсон (ван де Стрек, 72), ван Оверем, Густафссон, Таннан, Керк (Буссаид, 80), Венема (Баэбек, 46).

Предупреждения: Густафссон, 31. Летшерт, 62. Таннан, 67.

Судья: Линдхаут (Голландия).

19 января. Алкмар. Стадион АФАС.