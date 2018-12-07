"АЗ" разгромил "Фортуну"

"АЗ" с разгромным счетом победил "Фортуну" в матче 15-го тура чемпионата Голландии. Голами отметились полузащитник Матс Сентьенс, нападающий Уссами Идрисси и хавбек Гус Тил.

"АЗ" набрал 22 очка и расположился на седьмом месте в турнирной таблице. "Фортуна" с 16 баллами занимает 10 строчку.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

15-й тур

"Фортуна С" - "АЗ" - 0:3 (0:1)

Голы: Сентьенс, 12 (0:1). Идрисси, 63 (0:2). Тил, 80 (0:3).

"Фортуна С": Кошелев, Ниняй, Даммерс, Эссерс (Чиранни, 46), Пинту, Хосе Родригес, Димерс, Эль-Мессауди (Хюттен, 82), Лампру, Семеду, Стоккерс (Новакович, 74).

"АЗ": Бизот, Флар, Свенссон, Ауэян, Махер, Сентьенс (Дрейф, 75), Мидтсье (ван Рейн, 83), Тил, Копмейнерс, Идрисси, Стенгс.

Предупреждения: Пинту, 33. Эссерс, 34. Хосе Родригес, 54. Лампру, 57. Махер, 64. Дрейф, 77.

Судья: ван де Граф.

07 декабря. Ситтард. Стадион "Fortuna Sittard Stadion".

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