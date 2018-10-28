"Аякс" в большинстве обыграл "Фейеноорд"

"Аякс" обыграл "Фейеноорд" (3:0) в матче 10-го тура чемпионата Голландии. Почти весь матч гостям пришлось играть в меньшинстве. На пятой минуте был удален Джерри Сен Жюст.

Голы в этом матче забивали Юстин Бейло (в свои ворота), Хаким Зиех и Душан Тадич. "Аякс" набрал 25 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего ПСВ на пять очков. У "Фейеноорда" 20 очков и третье место.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

10-й тур

"Виллем II" - "Утрехт" - 0:1 (0:0)

Гол: Янссен, 87.

28 октября. Тилбург. Стадион "Koning Willem II Stadion".

"Аякс" - "Фейеноорд" - 3:0 (2:0)

Голы: Бейло, 22 - в свои ворота (1:0). Зиех, 41 (2:0). Тадич, 80 (3:0).

Удаление: Сен Жюст ("Фейеноорд"), 5.

28 октября. Амстердам. Стадион Йохан Кройф Арена.

Все о чемпионате Голландии - здесь.