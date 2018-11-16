"Аякс" уволил клубного врача Дона де Винтера, сообщил генеральный директор голландского клуба Эдвин ван дер Сар.

Руководство "Аякса" рассталось с де Винтером из-за небрежных действий при оказании первой медицинской помощи полузащитнику Абделахаку Нури, потерявшему сознание во время контрольного матча с "Вердером", который прошел 8 июля 2017 года в Австрии.

Сообщается, что де Винтер промедлил с началом прямого массажа сердца Нури.

Напомним, что позднее у 21-летнего футболиста было диагностировано необратимое повреждение мозга. 21 августа Нури вышел из комы.