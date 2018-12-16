"Аякс" разгромил "Де Графсхап", Блинд и Зиех оформили по хет-трику

"Аякс" с разгромным счетом обыграл "Де Графсхап" в матче 16-го тура чемпионата Голландии (8:0). Хет-триком отметились хавбек Хаким Зиех и защитник Дэйли Блинд.

"Аякс" набрал 43 очка и закрепился на втором месте в турнирной таблице. "Де Графсхап" с 11 баллами располагается на последней строчке.

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16-й тур

"Аякс" - "Де Графсхап" - 8:0 (3:0)

Голы: Тадич, 18 (1:0). Мазрауи, 25 (2:0). Зиех, 32 (3:0). Зиех, 62 (4:0). Блинд, 65 (5:0). Зиех, 69 (6:0). Блинд, 74 (7:0). Блинд, 90 (8:0).

"Аякс": Онана, Блинд, Тальяфико, де Лигт, Мазрауи (Кристенсен, 58), Тадич (Нерес, 59), Шене, Зиех (Синкгравен, 72), ван де Бек, де Йонг, Дольберг.

"Де Графсхап": Этемади, ван де Паверт, Ньюпорт, Овусу, Тутуарима, Баккер, Эль-Джебли (Вет, 75), Олейве, Нейланд (Серраренс, 67), Нарсинг (Абена, 46), ван Мигем.

Предупреждение: ван де Паверт, 67.

Судья: Блом.

16 декабря. Амстердам. Стадион Йохан Кройф Арена.

В другом матче 16-го тура "Эммен" обыграл "Гронинген" благодаря дублю нападающего Никласа Педерсена.

"Гронинген" - "Эммен" - 1:2 (0:0)

Голы: Махи, 87 (1:0). Педерсен, 88 (1:1). Педерсен, 90+3 (1:2).

"Гронинген": Падт, Те Вирик, Зефейк, Мемишевич, Хандверкер, Шабо, Вармердам (Мендес Морейра, 79), Рейс, Махи, Кассьерра (Брей, 66), Доан.

"Эммен": Схерпен, Бейл, Баккер, Гронсвелд, Кавлан, Фендорп, Зикман, Баннинк (Мариниус, 83), Чакон, Янсен (Клок, 90+2), Ариас (Педерсен, 75).

Предупреждения: Чакон, 29. Зефейк, 90.

Судья: Кайперс.

16 декабря. Гронинген. Стадион "Hitachi Capital Mobility Stadion".

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