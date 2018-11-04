00:58 | Футбол — Голландия

"Аякс" одержал пятую победу подряд, "АЗ" догнал "Витесс" Слуцкого

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"Аякс" в матче 11-го тура чемпионата Голлнадии обыграл на своем поле "Виллем II" - 2:0. По голу в этой встрече забили нападающие Каспер Дольберг и Френки де Йонг. Амстердамцы выиграли пятый матч подряд в эредивизи. С 28-ю очками они идут вторыми в таблице, уступая ПСВ 5 очков.

"АЗ" одержал победу над "Де Графсхап" - 1:0. Алкмаарцы догнали "Витесс" в таблице и с 15-ю очками занимают пятое место.

Чемпионат Голландии 

Высший дивизион 

11-й тур 

"Аякс" - "Виллем II" - 2:0 (2:0)

Голы: Дольберг, 11 (1:0). де Йонг, 22 (2:0). 

3 ноября. Амстердам. Стадион Йохан Кройф Арена.

 

"АЗ" - "Де Графсхап" - 1:0 (0:0)

Гол: Сентьенс, 76. 

3 ноября. Алкмар. Стадион АФАС.

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