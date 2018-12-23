"Аякс" обыграл "Утрехт" и идет вторым в чемпионате Голландии

"Аякс" на выезде выиграл у "Утрехта" (3:1) в матче 17-го тура чемпионата Голландии. В составе победителей забивали Каспер Дольберг, Душан Тадич (с пенальти) и Френки де Йонг.

Амстердамский клуб занимает второе место в чемпионате с 46 очками, отставая на два очка от лидирующего ПСВ.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

17-й тур

"Утрехт" - "Аякс" - 1:3 (0:1)

Голы: Дольберг, 14 (0:1). Тадич, 60 - с пенальти (0:2). Венема, 74 (1:2). де Йонг, 90+5 (1:3).

"Утрехт": Йенсен, Янссен, Летшерт, Клайбер, Гавори (Баэбек, 73), Эмануэлсон, ван Оверем, Густафссон (ван де Стрек, 72), Таннан, Керк (ван дер Марел, 46), Венема.

"Аякс": Онана, Блинд, Вебер (Синкгравен, 61), де Лигт, Мазрауи, Тадич, Шене, Зиех, ван де Бек, де Йонг, Дольберг.

Предупреждения: Вебер, 29. Таннан, 31. Янссен, 59. Онана, 80.

Судья: Хиглер.

23 декабря. Утрехт. Стадион "Галгенвард".

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