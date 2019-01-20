"Аякс" и "Херенвен" сыграли вничью, забив 8 голов на двоих

"Аякс" сыграл вничью с "Херенвеном" (4:4) в матче 18-го тура регулярного чемпионата Голландии. В составе хозяев дублем отметился полузащитник Душан Тадич, также один раз отличился форвард Класс-Ян Хюнтелар.

Таким образом "Аякс" набрал 47 очков и упустил возможность догнать ПСВ, который с 49 баллами располагается на первой строчке. Сегодня клуб из Эйндховена сыграл вничью с "Эмменом" (2:2).

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

18-й тур

"Аякс" – "Херенвен" – 4:4 (3:1)

Голы: Тадич, 13 (1:0). Ламмерс, 14 (1:1). Тадич, 16 (2:1). ван Амерсфорт, 28 – в свои ворота (3:1). Ламмерс, 51 (3:2). ван Берген, 56 (3:3). Хюнтелар, 83 (4:3). Пири, 90+1 (4:4).

Нереализованный пенальти: Тадич, 45+1 (вратарь)

"Аякс": Лампру, Блинд, Синкгравен (Кристенсен, 68), де Лигт, Мазрауи, Тадич, Шене, Зиех, ван де Бек (Нерес, 69), де Йонг, Дольберг (Хюнтелар, 79).

"Херенвен": Хан, Хеэг, Вауденберг, Флоранус, Пири, Схарс (Конголо, 64), Влап, ван Амерсфорт, Зенели, Ламмерс, ван Берген (Брейн, 82).

Предупреждение: Брейн, 90+3.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

20 января. Амстердам. Стадион Йохан Кройф Арена.