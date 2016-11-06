18:29 | ФУТБОЛ — Германия

Зрителей эвакуировали с матча "Лейпциг" - "Майнц" из-за ложного сообщения о бомбе

0
0
0

Перед матчем чемпионата Германии между "Лейпцигом" и "Майнцем" болельщики были эвакуированы. Как сообщает Bild, поводом для эвакуации стало сообщение о бомбе на трибунах. Однако впоследствии сообщение было признано ложным, и болельщики вернулись на свои места.

Предполагается, что ложное сообщение могло быть распространено кем-то из болельщиков соперников "Лейпцига", поскольку клуб многими немецкими фанатами воспринимается негативно из-за своей "искусственности", поскольку существует на средства компании "Ред Булл".

0
0
0

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ