Зоммер продлил контракт с "Боруссией"

Голкипер менхенгладбахской "Боруссии" Янн Зоммер поставил подпись под новым контрактом. Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 28-летним швейцарцем рассчитано до 2021 года. В текущем сезоне Зоммер, выступающий за черно-бело-зеленых с 2014 года, сыграл в 26 матчах и пропустил 39 голов.

Также "Боруссия" продлила до 2019 года контракт с резервным вратарем Тобиасом Зиппелем.