Зоммер продлил контракт с "Боруссией"

Голкипер менхенгладбахской "Боруссии" Янн Зоммер поставил подпись под новым контрактом. Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 28-летним швейцарцем рассчитано до 2021 года. В текущем сезоне Зоммер, выступающий за черно-бело-зеленых с 2014 года, сыграл в 26 матчах и пропустил 39 голов.
Также "Боруссия" продлила до 2019 года контракт с резервным вратарем Тобиасом Зиппелем.
Beide Torhüter bleiben an Bord: Borussia hat die Verträge mit @YannSommer1 und @tobi_sippel vorzeitig bis 2021 bzw. 2019 verlängert. pic.twitter.com/oIL5y6VodE– Borussia (@borussia) 27 января 2017 г.