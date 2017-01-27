15:39 27 января | ФУТБОЛ — Германия

Зоммер продлил контракт с "Боруссией"

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Голкипер менхенгладбахской "Боруссии" Янн Зоммер поставил подпись под новым контрактом. Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 28-летним швейцарцем рассчитано до 2021 года. В текущем сезоне Зоммер, выступающий за черно-бело-зеленых с 2014 года, сыграл в 26 матчах и пропустил 39 голов.

Также "Боруссия" продлила до 2019 года контракт с резервным вратарем Тобиасом Зиппелем.

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Материалы REN-TV

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