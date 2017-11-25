Зинедин Зидан: "Зимой точно никто не уйдет"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после победы над "Малагой" (3:2) в матче 13-го тура чемпионата Испании остался доволен результатом. По его словам, зимой из команды никто не уйдет.

– Мы играли хорошо, забили быстрый гол, что очень важно, – цитирует Зидана Marca. – Однако потом все поменялось. Во втором тайме было тяжело. Однако мы довольны итоговым результатом. У нас не все получилось. Теперь нужно провести семь хороших матчей подряд.

Зимой точно никто не уйдет. Что касается новичков, то может произойти что угодно. Однако сейчас мы не хотим об этом говорить.