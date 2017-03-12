10:04 | ФУТБОЛ — Германия

Жером Боатенг: "Испытал невероятное ощущение, выйдя на поле 108 дней спустя после травмы"

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Защитник "Баварии" Жером Боатенг признался, что испытал непередаваемые эмоции, выйдя на замену на 65-й минуте вчерашнего матча чемпионата Германии с "Айнтрахтом". Немец 108 дней не играл из-за травмы мышц груди.

- Когда я сегодня вышел на поле, я испытал невероятное ощущение, - цитирует пресс-служба клуба Боатенга. - Ради этого момента я усердно работал. Большое спасибо команде и моей семье за поддержку. Я очень доволен и надеюсь, что доиграю до конца сезона без травм.

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2017/03/boateng-%E2%80%9Ees-war-ein-unglaubliches-gefuhl%E2%80%9C

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