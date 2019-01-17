Женщина, тренирующая немецкий "Клоппенбург": "Выбираю состав по размеру пениса"

Имке Вюббенхорст, главный тренер немецкого клуба "Клоппенбург", ответила на вопрос о том, как она выбирает состав на игру.

На вопрос журналиста немецкого издания Welt о том, должны ли футболисты одеваться к ее приходу в раздевалку, она ответила: "Конечно, нет. Я профессионал. Выбираю состав по размеру пениса".

"Клоппенбург" сейчас играет в пятом по рангу немецком двизионе. 30-летняя Имке Вюббенхорст возглавила команду в 2018 году. Она стала первой женщиной, которая получила работу в мужских клубах топ-5 лиг Германии. Ее команда занимает последнее, 16-е место в Оберлиге Нижней Саксонии.

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