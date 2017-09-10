Женщина-арбитр воспользовалась видеоассистентом в дебютном матче в бундеслиге

Судья Бибиана Штайнхаус прибегла к помощи видеоассистента в матче 3-го тура чемпионата Германии между "Гертой" и "Вердером" (1:1). Игра стала первой в истории бундеслиги, которую судила женщина.

В середине второго тайма в спорном эпизоде в штрафной площади "Вердера" Штайнхаус запросила видеоповтор и решила не назначать пенальти.