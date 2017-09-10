Судья Бибиана Штайнхаус прибегла к помощи видеоассистента в матче 3-го тура чемпионата Германии между "Гертой" и "Вердером" (1:1). Игра стала первой в истории бундеслиги, которую судила женщина.
В середине второго тайма в спорном эпизоде в штрафной площади "Вердера" Штайнхаус запросила видеоповтор и решила не назначать пенальти.
Das erste #Bundesliga-Spiel von Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus bleibt bisher noch torlos! #BSCSVW-Liveticker: https://t.co/YCRMOhS0SD pic.twitter.com/7zeKDW33l7– BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) 10 сентября 2017 г.
ivanikisin27
Курение убивает здopовье каждого второго жителя страны! Но наконец то, ученые нашли сpeдство, которое без стресса для организма избавит от зависимости. Peбят, у меня полyчилось за нeделю, теперь cоветую вcем! не теряй шaнс измeнить жизнь http://vkk.me/nikoden
22:28
Bibigon2000
Женщина-арбитр воспользовалась видеоассистентом в дебютном матче в бундеслиге======================гениально!
22:14