Женщина-арбитр станет главным судьей матча "Герта" - "Вердер"

Немецкий футбольный союз подтвердил, что главным судьей матча 3-го тура чемпионата Германии между "Гертой" и "Вердером" станет 38-летняя Бибиана Штайнхаус. Сотрудница полиции станет первой женщиной, которая обслужит встречу немецкой бундеслиги в качестве главного арбитра.

- Жду первого матча в чемпионате Германии, - цитирует сайт Штайнхаус. - Я рада, что в воскресенье мне и моей команде предстоит принять серьезный вызов. Мы очень хорошо подготовились к матчу.

Матч "Герта" - "Вердер" состоится 10 сентября. Начало - в 16.30 по московскому времени.