Защитник "Аугсбурга" Гетце: "Мы знали, что можем зацепиться за очки в матче с "Баварией"

Защитник "Аугсбурга" Феликс Гетце, младший брат чемпиона мира в составе сборной Германии Марио Гетце, после матча 5-го тура чемпионата Германии с "Баварией" (1:1) заявил, что его команда была уверена в том, что им удастся зацепиться за очки. Сам футболист стал автором гола, который принес клубу ничью.

- Это просто невероятно, - приводит пресс-служба клуба слова Гетце. - Мы знали, что можем зацепиться за очки и для этого должны выложиться на 110 процентов. Мы поставили перед собой цель и смогли ее добиться. Было ясно, что мы будем мало владеть мячом. Но мы смогли сыграть на контратаках. Мы очень довольны

"Бавария" впервые в этом сезоне не смогла победить. Команда занимает первое место в таблице с 13-ю очками.