Заммер настаивает на изменениях в структуре сборной Германии

Экс-футболист дрезденского "Динамо" и дортмундской "Боруссии" и бывший спортивный директор "Баварии" Маттиас Заммер призвал сборную Германии к серьезным изменениям после разочаровывающего выступления на Чемпионате мира в России. По мнению бывшего игрока, необходимы изменения в структуре.

- Немецкой футбольной ассоциации нужна экспертиза высшего уровня ,- приводит Deusche Welle слова Заммера. - Нужно несколько человек, которые сформировали идентичность футбола и знают, как добиться успеха. Это могли бы быть бывшие тренеры "Баварии" Юпп Хайнкес и Оттмар Хитцфельд, а также бывший вратарь клуба Оливер Кан.

Заммер считает, что правильная структура помогла бы избежать того провала, который произошел этим летом. Эксперы помогли бы провести анализ того, что пошло не так. Сейчас таким анализом занимается главный тренер Йоахим Лев.

Немецкая сборная впервые в своей истории не вышла из группы, проиграв Мексике (0:1) и Южной Корее (0:2).