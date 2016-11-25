09:10 | ФУТБОЛ — Германия

"Ювентус" следит за Дахудом

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Полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Махмуд Дахуд может продолжить карьеру в чемпионате Италии, утверждает Corriere dello Sport. В подписании контракта с хавбеком заинтересован "Ювентус". Представители туринцев наблюдали за игрой 20-летнего сирийца во время матча группового турнира Лиги чемпионов "Манчестер Сити" (1:1).

Ранее сообщалось, что в услугах Дахуда заинтересована дортмундская "Боруссия", которая готова предложить хавбека Нури Шахина и 15 миллионов евро во время зимнего трансферного окна.

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