"Ювентус" следит за Дахудом

Полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Махмуд Дахуд может продолжить карьеру в чемпионате Италии, утверждает Corriere dello Sport. В подписании контракта с хавбеком заинтересован "Ювентус". Представители туринцев наблюдали за игрой 20-летнего сирийца во время матча группового турнира Лиги чемпионов "Манчестер Сити" (1:1).

Ранее сообщалось, что в услугах Дахуда заинтересована дортмундская "Боруссия", которая готова предложить хавбека Нури Шахина и 15 миллионов евро во время зимнего трансферного окна.