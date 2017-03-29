"Ювентус", "Наполи", "Бавария" и "Челси" интересуются Толяном

Защитник "Хоффенхайма" Джереми Толян летом может сменить клубную прописку. Как сообщает The Sun, интерес к 22-летнему немцу хорватского происхождения проявляют "Ювентус", "Наполи", "Бавария" и "Челси". В текущем сезоне игрок принял участие в 15 матчах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.