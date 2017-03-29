20:29 | ФУТБОЛ — Германия

"Ювентус", "Наполи", "Бавария" и "Челси" интересуются Толяном

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Защитник "Хоффенхайма" Джереми Толян летом может сменить клубную прописку. Как сообщает The Sun, интерес к 22-летнему немцу хорватского происхождения проявляют "Ювентус", "Наполи", "Бавария" и "Челси". В текущем сезоне игрок принял участие в 15 матчах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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zix78

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21:49

NoName

Тут сам бог велел подумать о натурализации Толяна! )

21:48

karlikf1

Я сегодня Толяна у рюмочной встретил, постояли, покурили, потрещали о том, о сём. Чё-то Толик ничего не сказал. Вот жучара!

21:33

vard432

Вот даже Толяном интересуются, интересно, когда эти клубы реально заинтересуются кем-то с русской фамилией.

21:05

shpasic

а как же Витёк?!

20:51

баламошка

Красава, Толян! У тебя будет немало поклонников из России)

20:50

30 лет за ЦСКА!

А как же Колян Вованом? :-))))

20:31

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