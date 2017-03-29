"Ювентус", "Наполи", "Бавария" и "Челси" интересуются Толяном

Защитник "Хоффенхайма" Джереми Толян летом может сменить клубную прописку. Как сообщает The Sun, интерес к 22-летнему немцу хорватского происхождения проявляют "Ювентус", "Наполи", "Бавария" и "Челси". В текущем сезоне игрок принял участие в 15 матчах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.
zix78
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21:49
NoName
Тут сам бог велел подумать о натурализации Толяна! )
21:48
karlikf1
Я сегодня Толяна у рюмочной встретил, постояли, покурили, потрещали о том, о сём. Чё-то Толик ничего не сказал. Вот жучара!
21:33
vard432
Вот даже Толяном интересуются, интересно, когда эти клубы реально заинтересуются кем-то с русской фамилией.
21:05
shpasic
а как же Витёк?!
20:51
баламошка
Красава, Толян! У тебя будет немало поклонников из России)
20:50
30 лет за ЦСКА!
А как же Колян Вованом? :-))))
20:31