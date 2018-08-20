Юрген Клопп - о конкуренции в бундеслиге: "В этом году есть шанс остановить "Баварию"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что чемпионат Германии в новом сезоне может получиться интереснее, чем в минувшем. По его мнению, у команд бундеслиги есть шанс остановить "Баварию" в связи со сменой поколений.

- Каждая команда должна бороться, - приводит Kicker слова Клоппа. - "Бавария" - это топ-клуб, но смена поколений неизбежна. И это всегда шанс для других клубов. "Хоффенхайм" действительно хорош. "Шальке" открыл для себя определенный футбол, с которым они добились успеха. И если у "Боруссии" будет хороший год, то все может произойти.

Немецкий специалист с 2001 по 2008 год тренировал "Майнц", в 2008—2015 годах - дортмундскую "Боруссию". Вместе с черно-желтыми Клопп стал двукратным чемпионом страны, двукратным обладателем Суперкубка и Кубка Германии и финалистом Лиги чемпионов-2012/13.

В минувшем сезоне "Бавария" стала чемпионом Германии в шестой раз подряд, оторвавшись от ближайшего преследователя "Шальке" на 21 очко.