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18:47 | Футбол — Германия

Юпп Хайнкес: "Жена и дочь поддержали мое решение вернуться в "Баварию", а собака гавкнула дважды"


Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес отметил, что семья поддержала его решение о возвращении в мюнхенский клуб. На этом посту он сменил Карло Анчелотти до конца сезона.

- Если я все правильно помню, то на последней пресс-конференции сказал, что моя карьера подошла к концу, - приводит ESPN слова Хайнкеса. - Я не мечтал о возвращении, хотя было много предложений. Я все их отклонил. А потом жена и дочь сказали мне, что я должен вернуться в "Баварию". А моя собака гавкнула дважды. Обдумав все, я решил вернуться.

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