Юпп Хайнкес: "В последних матчах "Бавария" пропустила слишком много голов"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес в преддверии матча 8-го тура чемпионата Германии против "Фрайбурга" отметил, что команда интенсивно тренировалась. По мнению наставника, его подопечные должны стабильно играть в обороне.

- Я провел много разговоров с футболистами, мы очень интенсивно тренировались, - приводит официальный сайт "Баварии" слова Хайнкеса. - Мне нравится, как все трудятся на тренировках. Нам нужен успех. Вместе с ним вернется уверенность в своих силах. Важно, чтобы наши игроки снова поверили в себя. В последних матчах мы пропустили слишком много голов. Мы должны стабильно играть в обороне, все линии должны действовать согласованно.