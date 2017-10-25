Юпп Хайнкес: "В последние годы "Лейпциг" проделал отличную работу"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес в преддверии матча 1/16 финала Кубка Германии против "Лейпцига" отметил, что соперник за последнее время проделал отличную работу. Он также добавил, что команда соответствует критериям современного футбола.

– Надо признать, что в последние годы "Лейпциг" проделал отличную работу. За этим стоит четкая стратегия, – приводит Goal слова Хайнкеса. – "Лейпциг" – молодая, талантливая команда, которая соответствует критериям современного футбола.

Матч "Лейпциг" – "Бавария" пройдет сегодня, 25 октября, и начнется в 21.45 по московскому времени.