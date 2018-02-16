Юпп Хайнкес: "Убежден, Нойер сыграет на чемпионате мира"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес сказал, что у него нет информации о точных сроках восстановления от травмы вратаря Мануэля Нойера. Специалист считает, что голкипер не станет рисковать своим здоровьем.

Сборная Германии рассчитывает на то, что Нойер сыграет на ЧМ-2018

- Мы не давим на него, - цитирует Goal Хайнкеса. - Временных рамок и дедлайнов нет. Лично я убежден, что он сыграет за нас и выступит на чемпионате мира. Но, в конце концов, решение о том, когда возвращаться, он будет принимать совместно с медицинским штабом. Он не может позволить себе рисковать и не думаю, что он станет.

С тех пор, как я вернулся в "Баварию", мы остаемся на связи. Мы не только добивались вместе большого успеха (под руководством Хайнкеса в сезоне-2012/13 "Бавария" выиграла чемпионат и Кубок Германии, а также стала победителем Лиги чемпионов. - Прим. "СЭ"). Я ценю его и как лучшего вратаря мира, и как человека.

Напомним, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2016/17 против "Реала" Нойер получил перелом левой стопы, а в сентябре у него произошел рецидив. В этом сезоне голкипер принял участие в четырех матчах во всех турнирах на клубном уровне, пропустив 2 мяча. В трех встречах он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Германии в групповом турнире мирового первенства встретится с Мексикой (17 июня), Швецией (23 июня) и Кореей (27 июня).