Юпп Хайнкес: "Поражение от "Айнтрахта" можно было избежать"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес после поражения от "Айнтрахта" (1:3) в финале Кубка Германии отметил, что соперник продемонстрировал невероятную волю. По его словам, команда не реализовала множество своих моментов.

- После поражения не стоит говорить о работе судьи. Я должен поздравить "Айнтрахт" с победой, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Хайнкеса. - Мы снова ошибались при движении вперед. Именно после такой ошибки мы пропустили первый гол. Нам не повезло с попаданием Левандовски в перекладину.

Соперник играл в свою игру, действовал без компромиссов, агрессивно, много передвигался и поэтому этот итог необходимо просто признать. Футболисты "Айнтрахта" продемонстрировали невероятную волю. Это поражение можно было избежать. Если ты не реализуешь свои моменты, то не должен удивляться поражению в финале.