Юпп Хайнкес: "От игроков требуется нереальное"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес раскритиковал график матчей сборных. Он привел в пример сборную Колумбии, которая во время ноябрьской паузы проведет товарищеские матчи со сборными Китая и Кореи.

– Хамес Родригес поедет в Китай и Корею, чтобы провести два товарищеских матча, – цитирует Bild Хайнкеса. – Это огромное путешествие в сжатые сроки. Нездоровая ситуация. Непонятно, зачем это нужно. Что требуется от игроков? Это просто нереально с точки зрения физического состояния.