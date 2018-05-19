Юпп Хайнкес: "Нойер не выйдет в стартовом составе в финале Кубка Германии"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес рассказал о кадровой ситуации в команде накануне финала Кубка Германии. В финале им будет противостоять "Айнтрахт".

- Мануэль Нойер больше не испытывает проблем. Он в отличной физической форме, завтра он будет в заявке. Но он не выйдет в стартовом составе. Томас Мюллер снова в норме. "Айнтрахт" - соперник, которого невероятно сложно обыграть. Они обладают большим мастерством в атаке. Мы должны будем показать исключительно хорошую игру. Только в этом случае мы сможем поднять кубок над головой, - цитирует тренера официальная группа "Баварии" Вконтакте. - Я в предвкушении. Будет много эмоций. Стадион в Берлине это немецкий "Уэмбли". Этот матч будет настоящим событием с "Баварией", с моими игроками. Такое отношение, как с "Баварией", у меня было мало с какими командами. Нойер - это настоящая личность и авторитет в воротах. Его нельзя ни с кем сравнивать. Это невероятный голкипер. Нация может быть спокойна, во время чемпионата мира он окажет команде большую помощь.

Матч "Бавария" - "Айнтрахт" пройдет в Берлине на стадионе "Олимпиаштадион" и начнется в 21:00 по московскому времени. "СЭ" проведет его текстовую трансляцию.