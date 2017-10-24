Юпп Хайнкес: "Никогда не пил "Ред Булл". В основном пью минеральную воду"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес в преддверии матча Кубке Германии с "Лейпцигом" отметил, что команду ждет сложная встреча. Кроме того, специалист пошутил, подчеркнув, что он не пьет "Ред Булл", который является спонсором "Лейпцига".

- Это будет особенный матч, потому что это игра двух топ-клубов, - цитирует пресс-служба "Баварии" Хайнкеса. - "Лейпциг" проделал большую работу в последние годы, поэтому нас ждет интенсивая и сложная игра. Нам нужно проявить себя с лучшей стороны, чтобы избежать вылета из кубка.

Я не хочу обсуждать критиков соперников. Они очень хорошо работают. Я никогда не пил "Ред Булл". В основном пью только минеральную воду.