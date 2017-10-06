Юпп Хайнкес: "Не вернулся бы ни в один клуб, но "Бавария" в моем сердце"

Новый главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес надеется на то, что в ближайшее время ему удастся улучшить игру команды. По словам специалиста, он и его штаб сделают для этого все возможное.

– Я бы не вернулся ни в один клуб в мире, но "Бавария" находится в моем сердце, – приводит пресс-служба клуба слова Хайнкеса. – Я и мой тренерский штаб сделаем все, чтобы в ближайшее время мюнхенцы снова показали болельщикам хорошую игру. С нетерпением жду данной задачи.

Ранее сообщалось, что контракт Хайнкеса с "Баварией" рассчитан до лета 2018 года. Он уже в четвертый раз возглавил мюнхенцев. Ранее специалист руководил клубом с 1987 по 1991 год, в 2009 году (в качестве исполняющего обязанности), а также с 2011 по 2013 год.

"Бавария" объявила о назначении Хайнкеса