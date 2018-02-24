Юпп Хайнкес: "Не представляю, что Левандовски уйдет"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес опроверг слухи о том, что нападающий команды Роберт Левандовски перейдет в "Реал". За него мадридцы якобы заплатят 150 миллионов евро.

– Мы не продаем игроков, – цитирует AS Хайнкеса. – Лучшие футболисты "Баварии" остаются с нами. Я не могу представить, что он уйдет. Не думаю, что смена агента о чем-то говорит. Это нормально, я не вижу тут скрытых смыслов. Клубу все равно, кто его агент.