Юпп Хайнкес: "Не будем форсировать подготовку Алькантары. Лучшие игроки нужны нам в отличной форме"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес в преддверии матча 21-го тура чемпионата Германии с "Майнцом" рассказал о состоянии травмированных игроков. По словам специалиста, в этой встрече не сможет принять участие Артуро Видаль.

– Артуро Видаль из-за желудочной инфекции не может тренироваться и определенно не сыграет. Сандро Вагнер сможет выйти на поле, – приводит пресс-служба мюнхенцев слова Хайнкеса. – В четверг Алаба неудачно поскользнулся, мы посмотрим, как он будет себя чувствовать.

Тиагу Алькантара выглядит очень хорошо. Во время реабилитации он великолепно работал. Мы будем осторожны, будем смотреть как он реагирует на повышение нагрузок. Форсировать события мы определенно не будем. Он вернется, когда будет полностью здоров. Наши лучшие игроки нам нужны в отличной форме и предельно мотивированными!