Юпп Хайнкес: "Мне предложили возглавить "Баварию" до лета 2018 года"

Бывший главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес, завершивший карьеру в 2013 году, подтвердил, что руководство мюнхенцев попросило его вернуться на пост наставника. В "Баварии" хотят, чтобы 72-летний специалист сменил уволенного Карло Анчелотти до конца сезона.

– Пока нет ясности, – цитирует RP Online Хайнкеса. – Мне нужно сначала все проанализировать. Прошло четыре с половиной года после ухода из "Баварии", и футбол изменился за это время. Я встречался с руководством клуба. Они просили вернуться до лета 2018 года. Мы обсудили многие вещи.

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