Юпп Хайнкес: "Кроос мог бы уже завершить карьеру"

Бывший главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес считает, что полузащитник "Реала" Тони Кроос спокойно мог бы уже завершить карьеру. По словам специалиста, игрок в своей жизни добился всего.

– К 27 годам Тони выиграл Лигу чемпионов три раза, завоевал трофеи с "Баварией", с "Реалом", выиграл чемпионат мира со сборной германии, – цитирует Bild Хайнкеса. – Он уже может заканчивать карьеру.

Впрочем, сам игрок даже не собирается думать о завершении карьеры в ближайшее время.

– Я не могу заканчивать играть только потому, что выиграл все, – отметил Кроос. – У нас всегда есть новые цели: в "Реале" и в сборной.