Юпп Хайнкес: "Кельн" показал хорошую игру и сильно усложнил жизнь "Баварии"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес отметил, что его команде непросто далась победа над "Кельном" (3:1) в 33-м туре чемпионата Германии. В составе победителей отличились Хамес Родригес, Роберт Левандовски и Корантен Толиссо.

– После интенсивного матча во вторник, было непросто вернуться в режим бундеслиги. "Кельн" показал хорошую игру, они нам сильно усложнили жизнь. Во втором тайме мы показали совершенно другой футбол, – цитирует тренера официальный сайт клуба. – Мы диктовали ход встречи, создавали голевые моменты и реализовывали их. Было важно одержать победу в сегодняшнем матче и продолжить нашу серию. Впереди у нас еще одна важная цель в финале Кубка Германии.