Юпп Хайнкес: "Игроки "Баварии" поняли, как умно доводить игру до конца"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес после победы над "Лейпцигом" (2:0) в матче 10-го тура чемпионата Германии отметил, что его подопечные вновь хорошо подготовились к встрече. Напомним, что несколько дней назад команда из Мюнхена выбила "Лейпциг" из розыгрыша Кубка страны.

– На волне победы в кубке мы начали игру с повышенной мотивацией и самоотдачей, – цитирует официальный сайт "Баварии" Хайнкеса. – Мы снова хорошо подготовились. Когда после 14 минут "Лейпциг" остался в меньшинстве, безусловно мы получили преимущество. Но теперь моя команда поняла, как контролировать игру и умно доводить ее до конца. Мы могли забить еще, но важнее было хорошо отыграть в защите и минимизировать риски. Мне понравилось, как с этим справились парни.