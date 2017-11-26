Юпп Хайнкес: "Боруссии" мы проиграли еще в первом тайме"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес после матча 13-го тура чемпионата Германии против "Боруссии" из Менхенгладбаха (1:2) отметил, что команда действовала слишком медленно. Это поражение стало первым для мюнхенцев после возвращения Хайнкеса на тренерский мостик клуба.

- Мы проиграли матч в первом тайме и ничего в первой половине не показали, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Хайнкеса. - Мы действовали слишком медленно, не пытались прибавить в скорости и не сумели найти правильный ритм. Во втором тайме нам удалось забить лишь один гол, игроки "Боруссии" умно действовали в обороне.