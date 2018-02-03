Юпп Хайнкес: "Бавария" готова к английской неделе"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес уверен, что матч 21-го тура чемпионата Германии с "Майнцом" будет непростым. Специалист уверен, что команда должна будет приложить все силы, чтобы одержать победу в этой встрече.

– Я думаю, что игра будет непростой. "Майнц" будет предельно мотивирован и мюнхенцам придется приложить все силы для победы, – приводит пресс-служба "Баварии" слова Хайнкеса. – Я смотрел матч "Майнца" против "Штутгарта", поле тогда было очень плохим. Будет непросто играть на газоне, который определенно может уйти вглубь. Это вопрос настроя. Ни больше, ни меньше.

Мы очень интенсивно тренировались на этой неделе. Я очень доволен. Никто не отлынивает, все усердно работают, стараются стать лучше. Это настраивает меня на оптимистичный лад.

Когда мы играем по расписанию суббота-суббота, то у нас остается много времени на подготовку. Впереди у нас английская неделя, но я настроен оптимистично. Уверен, что мы готовы.