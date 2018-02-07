Юпп Хайнкес: "Баварии" будет все сложнее добиться успеха и в Германии, и в еврокубках"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес выразил мнение, что в ближайшие годы мюнхенцам будет все сложнее завоевывать титулы. По словам специалиста, это обусловлено тем, что некоторые клубы стали сильнее благодаря финансовым вливаниям.

– Мы хотим стать чемпионами, но еще не завоевали этот титул. Также "Бавария" хочет добиться успеха в Кубке Германии и Лиге чемпионов, – приводит Goal.com слова Хайнкеса. – Здесь нам будет непросто, потому что в этом турнире участвуют сильнейшие клубы, которые обладают финансовыми возможностями. Они хорошо усилились. "Баварии" будет все сложнее быть успешной и в чемпионате, и в еврокубках.