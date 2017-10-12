Юлиан Нагельсманн: "Я не вел переговоров с "Баварией"

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн опроверг информацию о переговорах с "Баварией". Ранее сообщалось, что 30-летний специалист может возглавить клуб из Мюнхена.

– Разговоров о моем переходе в "Баварию" не было. Я не вел переговоров с мюнхенским клубом, – приводит Kicker слова Нагельсманна. – Безусловно, мне было известно, что они ищут нового главного тренера. Но теперь мне точно стоит переживать.

Напомним, что после увольнения Карло Анчелотти должность главного тренера "Баварии" занял Юпп Хайнкес. Соглашение со специалистом рассчитано до окончания текущего сезона.