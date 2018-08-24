Юлиан Нагельсманн - о матче с "Баварией": "Победа возможна"

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн накануне матча первого тура бундеслиги против "Баварии" выделил тактику соперника. По его мнению, победить в данной игре будет сложно, но возможно.

– У Нико Ковача очень хороший тактический план, его будет трудно взломать, – приводит пресс-служба клуба слова Нагельсманна. – Если вы в матче против "Баварии" мало владеете мячом – давление будет очень высоким. Мы пережили это в прошлом сезоне, когда вели в счете 2:0, но в итоге проиграли 2:5. Это будет очень сложно, но мы настроены оптимистично. У нас есть идеи. Победа возможна.

В первом туре чемпионата Германии "Бавария" на своем поле примет "Хоффенхайм". Матч начнется в 21:30 по московскому времени.