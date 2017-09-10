Юлиан Нагельсманн: "Мы были хуже "Баварии" по всем показателям, кроме голов"

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн после матча 3-го тура чемпионата Германии против "Баварии" (0:2) отметил, что его команде повезло, когда нападающий Роберт Левандовски попал в перекладину. По словам наставника, соперники превзошли его игроков по всем показателям.

- Мы рады, что смогли победить, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Нагельсманна. - По всем статистическим параметрам мы были хуже, за исключением голов. Мы незаслуженно повели в счете, с точки зрения "Баварии" гол случился очень не вовремя. Нам повезло, что Левандовски попал в перекладину. Но мы много бегали, играли от всего сердца и вполне наработали на победу.