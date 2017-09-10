Юлиан Нагельсманн: "Хоффенхайм" был хуже "Баварии" во всем, кроме голов"

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн рад победе над "Баварией" (2:0) в матче 3-го тура чемпионата Германии. По словам специалиста, команда уступила сопернику во всех компонентах игры, кроме забитых голов.

– Мы рады победе. "Хоффенхайм" был хуже по всем компонентам игры, кроме голов, – приводит пресс-служба сине-белых слова Нагельсманна. – Мы незаслуженно открыли счет. Для "Баварии" этот гол был забит невовремя. Повезло, что Левандовски не попал по воротам, угодив в перекладину. Мы много двигались и наиграли на победу.