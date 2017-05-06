Юлиан Нагельсманн: "Доволен игрой своей команды, но не судьями"

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн остался недоволен работой судей на матче 32-го тура чемпионата Германии с дортмундской "Боруссией". По его мнению, Пьер-Эмерик Обамеянг открыл счет в поединке, находясь в офсайде.

- Мы смело играли и хотели победить, - цитирует пресс-служба дортмундского клбуа Нагельсманна. - "Хоффенхайм" был лучшей командой сегодня, хотя играл на выезде. Думаю, все видели, что мы хотели не просто сыграть вничью, а победить. Ранний гол сыграл на руку Дортмунду. Однако все видели, что он был забит из офсайда. Хотя, когда Крамарич в первой половине выходил один на один был зафиксировано положение вне игры, где его не было. Думаю, это называется "Закон Мерфи". Во втором тайме у нас не было отличных шансов, но играли до конца. Я доволен игрой своей команды, но у судей сегодня был явно не лучший день.