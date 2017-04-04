Юлиан Нагельсманн: "Цубер фантастически сыграл против Роббена"

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн после матча 27-го тура чемпионата Германии против "Баварии" (1:0) отметил, что его команда заслужила три очка. Также 29-летний специалист отметил выступление экс-полузащитника ЦСКА Стивена Цубера.

– Учитывая количество имевшихся у нас моментов, мы заслужили победу, – цитирует Bild Нагельсманна. – Сегодня я горжусь своей командой, но чемпионат состоит из 34 туров. Эти три очка пойдут не только в турнирную таблицу, но и повлияют на уверенность команды. Отмечу игру Цубера, который невероятно сосредоточен на футболе. Давно не видел защитников, которые так здорово противостояли в чемпионате Роббену.