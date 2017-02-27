Йонкер назначен новым главным тренером "Вольфсбурга"

Новым главным тренером "Вольфсбурга" стал Андрис Йонкер, информирует клубная пресс-служба. Контракт сторон рассчитан до конца сезона-2017/18.

В период с 2012 по 2014 год голландский специалист работал помощником главного тренера "Вольфсбурга". До этого 54-летний Йонкер работал ассистентом главных тренеров "Барселоны" и "Баварии", а также самостоятельно тренировал "Виллем II". С 2014 года Йонкер возглавлял юношескую академию "Арсенала".

Днем ранее "Вольфсбург" отправил в отставку Валерьена Исмаэля в связи с неудовлетворительными результатами. В турнирной таблице чемпионата Германии "волки" занимают 14-е место, имея в своем активе 22 очка после 22 игр. При этом "Вольфсбург" проиграл пять из последних шести встреч.