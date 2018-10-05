Йоахим Лев: "У нас амбиции - искоренить минувший чемпионат мира"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что футболисты команды стремятся забыть провальный чемпионат мира в России. По его словам, у команды достаточно амбиций для этого.

- Чтобы выигрывать титулы, должна быть страсть, жадность, - приводит TZ.de слова Лева. - Команда показала, что хочет идти вперед и делать все для этого. У нас есть амбиции искоренить минувший чемпионат мира. Впереди - два выездных матча. На данном этапе уже важно, что делает команда с точки зрения тактики и отношения к играм.

В октябре сборная Германии проведет два матча в рамках Лиги наций: со сборными Голландии и Франции.