Йоахим Лев: "Тренировать в бундеслигу не вернусь"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что точно не вернется в качестве тренера в бундеслигу. Лев возглавил сборную Германии в 2006 году. С 1996 по 1998 год он работал главным тренером в "Штутгарте".

– Информация о том, что я больше никогда не вернусь тренировать клуб бундеслиги, абсолютно верна, – приводит Bild слова Лева. – Что мне кардинально не нравится, так это то, как происходит смена тренеров в клубах. У меня есть понимание, что с точки зрения клубов смена тренеров, может, и уместна. Но ключевым фактором должно быть то, что весь этот процесс проходит честно и корректно. Однако это не всегда так. Иногда бывает так, что тренера оставляют на съедение болельщикам и водят за нос как зверька в цирке.