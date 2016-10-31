Йоахим Лев: "Сборная Германии хочет выиграть ЧМ-2018"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поблагодарил руководство Немецкого футбольного союза (DFB) за подписание нового контракта, рассчитанного до 2020 года. Также он отметил, что хотел бы привести немецкую команду к победе на чемпионате мира-2018.

– Благодарю руководство Немецкого футбольного союза за поддержку и доверие, – цитирует пресс-служба DFB Лева. – Наше сотрудничество характеризуется большим доверием. Мы все хотим закрепить успех ЧМ-2014 на мировом первенстве в России. Тем не менее для начала нам нужно одержать победу в отборочном турнире.