Йоахим Лев: "Рад, что Клозе решил стать тренером"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рад, что бывший немецкий форвард Мирослав Клозе решил стать тренером. 38-летний немец будет набираться опыта в национальной команде.

- Клозе всегда был очень надежным человеком, поэтому я рад, что он решил стать тренером, - цитирует пресс-служба Лева. - Он является образцом для подражания, как человек и спортсмен, который всегда ставит успех команды на первое место. С его пониманием игры и опытом он станет фантастическим тренером. Собираемся извлечь выгоду из его присутствия в тренерском штабе. Мало того, что он будет работать с нами на тренировочном поле, он также будет высказывать свою точку зрения во время предматчевой подготовки, во время самой игры и при анализе видео после матча.